Лукашенко: Между Европой и США нет никакого единства

Между Европой и США нет никакого единства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистамво время рабочей поездкив Брестскую область, пишет БЕЛТА.

"У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Европа воевать не хочет. В ее интересах, чтобы конфликт в Украине не разрастался, ведь война идет в общем доме. США же находятся далеко и могут отсидеться за Атлантикой. Единственная нагрузка для них заключается в круглосуточной работе долларового станка. Инфляция же перекладывается на все остальные страны, которые используют доллар.