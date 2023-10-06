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Лукашенко: Между Европой и США нет никакого единства
Между Европой и США нет никакого единства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистамво время рабочей поездкив Брестскую область, пишет БЕЛТА.
"У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности", - рассказал Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что Европа воевать не хочет. В ее интересах, чтобы конфликт в Украине не разрастался, ведь война идет в общем доме. США же находятся далеко и могут отсидеться за Атлантикой. Единственная нагрузка для них заключается в круглосуточной работе долларового станка. Инфляция же перекладывается на все остальные страны, которые используют доллар.
"То, что им (США. - Прим. БЕЛТА) нужно там испытать, они испытывают. И даже безумные европейцы говорят о том, что это самая дешевая война. Уже более полумиллиона погибших в Украине. Молодежь воевать не хочет, сбежала. Сейчас уже не только своих хватают, но и за пределами Украины (в Польше и других странах) хватают украинцев и везут туда. Плюс наемники. Вот такая война сейчас в Украине", - отметил глава государства.
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