Лукашенко: Между Минском и Дохой сложились отношения настоящей дружбы и доверия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада аль-Тани и его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани с Национальным днем, пишет БелТА.

"Между Минском и Дохой сложились отношения настоящей дружбы и доверия, о чем свидетельствует наша теплая встреча на полях форума в Казахстане месяц тому назад, - говорится в поздравлении Эмиру Катара. - Приятно отметить, что 2022 год является особенным для Катара в связи с проведением важного турнира - чемпионата мира по футболу". В Беларуси, по словам Президента, с восхищением следили за тем, как в Катаре на протяжении нескольких лет строили для этого спортивного праздника новые современные стадионы, отели и транспортную инфраструктуру.

"Мы рады, что катарское руководство, несмотря на трудности и невероятное давление во время чемпионата, сумело продемонстрировать всему миру свои экономические и архитектурные достижения, древнюю историю и богатое культурное наследие", - подчеркнул глава государства.

Беларусь стремится развивать взаимодействие с Катаром по разным направлениям, включая сферы торговли, инвестиций, продовольственной безопасности и передовых технологий, обратил внимание Александр Лукашенко. Он подтвердил готовность белорусской стороны принять с визитом шейха Тамима бен Хамада аль-Тани в удобное для него время для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества.

В поздравительном послании шейху Абдалле бен Хамаду аль-Тани говорится: "Катарский народ может гордиться своим руководством, которое прилагает все усилия для обеспечения высокого уровня жизни и мира для своих граждан, а также для укрепления имиджа государства на международной арене".