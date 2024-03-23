Лукашенко: Между Минском и Исламабадом сложились действительно теплые и братские отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Пакистана Асифа Али Зардари и Премьер-министра этой страны Миана Мухаммада Шахбаза Шарифа c национальным праздником - Днем Пакистана.



Александр Лукашенко отметил, что этот исторический день стал определяющим для пакистанской нации на пути к независимости и сегодня Пакистан - сильное, процветающее государство, которое динамично развивается, с уверенностью глядя в будущее.

"Приятно отметить, что между Минском и Исламабадом сложились действительно теплые и братские отношения - растет взаимный интерес к углублению двустороннего сотрудничества в различных отраслях, расширяется торговля, успешно устанавливаются деловые связи. Пользуюсь праздничным поводом, чтобы подтвердить высокую заинтересованность Беларуси в интенсификации многогранных контактов с Пакистаном", - говорится в поздравлении Асифу Али Зардари.

В послании Шахбазу Шарифу Глава белорусского государства подчеркнул, что традиционная дружба, взаимное уважение и доверие между двумя странами являются надежным фундаментом для дальнейшего углубления двусторонних политических контактов, укрепления позитивной динамики торгово-экономического сотрудничества, расширения гуманитарных связей.