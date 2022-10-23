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Лукашенко: Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином
Председатель КНР Си Цзиньпин официально назначен генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая на третий срок. Кроме того, китайский лидер в третий раз подряд занял пост председателя Военного совета. В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии вошли семь человек, четверо из них впервые оказались там.
С успешным проведением XX съезда Компартии и переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета Си Цзиньпина от имени народа и себя лично поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что неизменная поддержка более чем 90 миллионов китайских коммунистов является ярким подтверждением высокого авторитета и правильности выбранного пути развития страны.
"Последовательно реализуя инициативу "Пояс и путь" в сочетании с новой концепцией международных отношений - построением "сообщества единой судьбы человечества", Ваша страна предлагает свое видение глобального развития и безопасности. Ключевые принципы этих инициатив, такие как долгосрочный мир, всеобщая защищенность, совместное процветание, открытость и уважение, как никогда актуальны в сегодняшней сложной глобальной обстановке. Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства", - говорится в поздравлении.
Президент Беларуси выразил надежду на скорую встречу с председателем КНР, в ходе которой страны смогут обстоятельно, в духе искренней дружбы и доверия обсудить приоритетные вопросы и наметить планы на будущее, скоординировать позиции по актуальным проблемам международной повестки.
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