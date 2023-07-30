Лукашенко: Минск готов поддержать перспективные инициативы по расширению связей с Марокко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником - Днем Трона, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что уверенные и сбалансированные меры, которые реализуются руководством Марокко, позволяют сохранять стабильность в обществе, обеспечивать поступательное развитие королевства, укреплять позиции страны на международной арене.

"Беларусь рассматривает Марокко в качестве перспективного партнера в Северной Африке. Мы заинтересованы в углублении политического диалога, увеличении товарооборота, активизации сотрудничества в отраслях промышленности, нефтехимии, сельского хозяйства и продовольствия, науки, образования. Готовы оказать поддержку любым перспективным инициативам, направленным на расширение связей Минска и Рабата", - подчеркнул белорусский лидер.