Лукашенко: Минск и Ташкент сохранили глубокие исторические связи и расширили сотрудничество, воплотив в жизнь новые взаимовыгодные проекты

Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом корреспонденту сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

"В Беларуси высоко оценивают достижения суверенного Узбекистана - масштабные преобразования в социальной сфере и в экономике, реализацию принципов добрососедства и согласия, укрепление авторитета страны на международной арене, - отметил глава государства. - Минск и Ташкент за прошедшие десятилетия сумели не только бережно сохранить глубокие исторические связи, но и значительно расширить сотрудничество, воплотив в жизнь новые взаимовыгодные проекты".

Президент выразил убежденность, что проверенные временем белорусско-узбекские отношения, строящиеся на доверии и понимании, будут и далее динамично развиваться на благо наших государств и граждан.