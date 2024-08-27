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Лукашенко: Минск всегда рассматривал Кишинев в качестве надежного партнера и готов к возобновлению конструктивного сотрудничества
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
"Наши народы соединены прочными узами многолетней дружбы, основанной на общих духовных и нравственных ценностях, культурных традициях, совместном героическом прошлом,
- говорится в поздравлении. -
В 2024 году обе страны отмечают 80-летие освобождения от фашизма. В Беларуси бережно хранят память о жителях Молдовы, погибших за свободу белорусской земли в годы Великой Отечественной войны".
Глава государства подчеркнул, что сейчас тысячи белорусов, проживающих в Молдове, и молдован, связавших свою жизнь с Беларусью, продолжают успешно трудиться, создавать интернациональные семьи, личным примером демонстрируя открытый и созидательный характер наших взаимоотношений.
"Минск всегда рассматривал Кишинев в качестве надежного партнера и готов к возобновлению конструктивного сотрудничества. Только равноправный и уважительный диалог давних друзей и соседей способен помочь в преодолении современных вызовов",
- обратил внимание Президент.
Александр Лукашенко пожелал всем гражданам Молдовы мирного неба, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
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