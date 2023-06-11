Лукашенко: Минск высоко ценит достигнутый уровень взаимодействия с Ереваном

"За эти годы, пройдя непростой путь построения своей национальной государственности, наши страны смогли поднять двусторонний диалог на качественно новую ступень. Сегодня динамично развиваются политические и межведомственные контакты, расширяются торгово-экономические и гуманитарные связи", - говорится в поздравлении.