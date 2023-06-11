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Лукашенко: Минск высоко ценит достигнутый уровень взаимодействия с Ереваном

Лукашенко: Минск высоко ценит достигнутый уровень взаимодействия с Ереваном

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Ваагна Хачатуряна с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, пишет БЕЛТА.

"За эти годы, пройдя непростой путь построения своей национальной государственности, наши страны смогли поднять двусторонний диалог на качественно новую ступень. Сегодня динамично развиваются политические и межведомственные контакты, расширяются торгово-экономические и гуманитарные связи", - говорится в поздравлении.

Минск высоко ценит достигнутый уровень взаимодействия с Ереваном и намерен продолжать шаги, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества, обратил внимание глава государства. "Уверен, совместными усилиями мы сможем добиться значимых практических результатов, полностью отвечающих интересам белорусского и армянского народов", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Ваагну Хачатуряну доброго здоровья, счастья и благополучия, а жителям Армении - мирного неба и процветания.

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