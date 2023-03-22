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Лукашенко: Минская международная книжная выставка-ярмарка содействует повышению роли книги в формировании патриотических ценностей в обществе
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников и гостей ХХХ Минской международной книжной выставки-ярмарки и IX Международного симпозиума литераторов "Писатель и время".
Прославляя многовековые традиции белорусского книгопечатания и просветительства, форум получил признание профессионалов книжного мира, стал уникальной диалоговой площадкой для гуманитарного и культурного развития. В условиях глобальной девальвации понятий истины, добра и справедливости, запрета и осквернения мировой литературной классики Минская книжная выставка содействует повышению роли книги в формировании патриотических ценностей в обществе, укреплению дружбы между народами на основе творчества и взаимопонимания.
Уверен, что нынешняя юбилейная выставка-ярмарка, проходящая под девизом "Мир книг без границ", и представленные на ней издательские новинки вызовут неподдельный интерес, подарят многочисленным посетителям радость общения и искреннее удовольствие.
Выражаю признательность организаторам, нашим друзьям из ближнего и дальнего зарубежья, а также всем, кто делает форум содержательным, наполняет его новыми идеями и смыслами.
Желаю вам плодотворной работы‚ творческих успехов и запоминающихся встреч.
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