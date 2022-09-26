Лукашенко: Мир перевернулся. Есть разные люди. Мы их видим

Спасибо, что пригласили. Погода установилась хорошая, хотя бы на пару дней. Действительно бархатный сезон. Правда, нам не до сезона, как оказывается. Мы очень много говорим о том, как будем дальше жить, перспективы наши. Я проанализировал сегодня утром те поручения, которые вы давали (я о наших договоренностях), у нас срывов нет. Развитие нашей экономики и вообще существование наших государств изменились резко за 3 месяца. Нам предсказывали крах, гибель. Мы говорили, что жизнь многообразна. И мы нашли партнеров, которые работают, продвигаем экономику. Да и люди понимают, что непростой период. Мир перевернулся. Есть разные люди. Мы их видим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

