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Лукашенко: Мир перевернулся. Есть разные люди. Мы их видим
Союзная повестка и геополитическая ситуация. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России.
Еще до полудня стартовали переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств регулярно проводят встречи, сверяют часы по ключевым вопросам белорусско-российского сотрудничества, а также по международной повестке. Лидеры совсем недавно встречались в Самарканде, но договорились, учитывая объем двусторонних отношений, пообщаться с глазу на глаз.
Спасибо, что пригласили. Погода установилась хорошая, хотя бы на пару дней. Действительно бархатный сезон. Правда, нам не до сезона, как оказывается. Мы очень много говорим о том, как будем дальше жить, перспективы наши. Я проанализировал сегодня утром те поручения, которые вы давали (я о наших договоренностях), у нас срывов нет. Развитие нашей экономики и вообще существование наших государств изменились резко за 3 месяца. Нам предсказывали крах, гибель. Мы говорили, что жизнь многообразна. И мы нашли партнеров, которые работают, продвигаем экономику. Да и люди понимают, что непростой период. Мир перевернулся. Есть разные люди. Мы их видим.
Запад не прекращает санкционное давление на Минск и Москву. На этом непростом внешнем фоне Беларусь и Россия усилили совместную работу по импортозамещению. Даны соответствующие поручения правительству. Здесь есть немало резервов.
Речь шла и об актуальных аспектах работы Союзного государства. Минск и Москва синхронно движутся по интеграционному треку.
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