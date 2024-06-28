Лукашенко - молодежи: Основа любой жизни - не в разрушении, а в созидании

За их плечами большой труд и бессонные ночи. Но успехи стоят того, чтобы не жалеть в студенческие годы ни сил, ни времени.

Сегодня Президент Беларуси чествовал лучших выпускников и преподавателей. Это красивая и торжественная церемония ежегодно проходит во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко убежден, что все, кто сегодня в этом зале, - символ нашего будущего. Им создавать историю Беларуси. Именно такими главе государства хотелось бы видеть будущих специалистов страны: целеустремлёнными, яркими, амбициозными, желающими сделать нашу жизнь лучше. Президент обратился с напутствием ко всем присутствующим.





"Вижу ваш потенциал, - продолжил Александр Лукашенко. - Ведь вы уже достигли больших успехов и в учебе, и в общественной жизни. Верю, что не за горами и новые достижения. Но уверен, что самый тяжелый путь вы уже прошли".

Глава государства также поблагодарил преподавателей за их непростой труд. Каждый вложил душу в своих воспитанников. И несмотря на бесспорный профессионализм, они продолжают совершенствовать свои компетенции. Но иначе нельзя, отметил Президент. Наставничество требует идти в ногу со временем.



Примечательно, что церемония прошла накануне главного государственного праздника - Дня Независимости. Это дань памяти поколению победителей. Сегодня важно не забывать и приумножать то, что было сделано до нас. Это красной линией проходит в обращении главы государства к молодежи.

Глава государства сказал, что всегда волнуется, когда встречается с молодежью.

"Всегда думаю о том, как вы воспринимаете нашу политику. Есть разные мнения, разные понимания жизни, но моя мечта в том, чтобы вы правильно оценили и правильно восприняли то, что сейчас происходит",

- отметил белорусский лидер.-

Потому что основа любой жизни - не в разрушении, а в созидании. А созидание - это использование всего того опыта и достижений, которые выработало человечество до вас.

Мы говорили сегодня много о Беларуси, что многое сделали. Мы что-то сделали. Совсем немного - по сравнению с тем, что было сделано до нас".











"Но если бы мы не стояли на плечах гигантов, как говорили великие, если бы не использовали то, что до нас было создано, мы бы сегодня и не встречались с вами", - заметил Александр Лукашенко.



"Поэтому цените то, что было создано до вас. Используйте это. Используйте как фундамент для строительства не только своей личной жизни, но и государства в целом. Хотя судьба любого государства, жизнь любого государства - это жизнь лично каждого из вас", - резюмировал Президент.







Выпускники вузов вручили Президенту подарок



Выпускники вручили Президенту символичный подарок на память об этой встрече - многогранник. Его каждая грань - история наших побед и достижений в разных сферах. На этом торжества у молодежи не завершатся. Сегодня их праздник. Он продолжится на набережной Свислочи под открытым небом и станет точкой отсчета нового этапа взрослой и интересной жизни, уверен Президент.