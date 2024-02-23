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Лукашенко: Мозырский педуниверситет с честью выполняет важнейшую задачу по подготовке специалистов
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина со знаменательной датой - 80-летием со дня основания вуза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой впресс-службубелорусского лидера.
"Распахнув двери в 1944 году, сразу после освобождения города от фашистских захватчиков, учительский институт и сегодня с честью выполняет важнейшую задачу по подготовке высококвалифицированных специалистов для сферы образования, - говорится в поздравлении. - Тысячи ваших выпускников успешно трудятся на благо страны, воспитывают и учат подрастающее поколение быть достойными гражданами и патриотами родной Беларуси".
Глава государства выразил уверенность, что коллектив университета продолжит славные традиции отечественного образования, внося свой вклад в укрепление белорусской государственности.
Александр Лукашенко пожелал коллективу вуза здоровья, счастья и новых профессиональных свершений.
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