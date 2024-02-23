Лукашенко: Мозырский педуниверситет с честью выполняет важнейшую задачу по подготовке специалистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина со знаменательной датой - 80-летием со дня основания вуза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой впресс-службубелорусского лидера.

"Распахнув двери в 1944 году, сразу после освобождения города от фашистских захватчиков, учительский институт и сегодня с честью выполняет важнейшую задачу по подготовке высококвалифицированных специалистов для сферы образования, - говорится в поздравлении. - Тысячи ваших выпускников успешно трудятся на благо страны, воспитывают и учат подрастающее поколение быть достойными гражданами и патриотами родной Беларуси".