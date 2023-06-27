Лукашенко: Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей

Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, сообщает БЕЛТА.

"Нас пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют "дипломатической имитацией". Цена этой "имитации" - сотни тысяч человеческих жизней, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Сегодня мы отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран - членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Демонстрация за демонстрацией - демонстрация силы".



По его словам, практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различные провокации на государственной границе от стран-соседей: от подбрасывания трупов до преднамеренных залетов беспилотников на территорию Беларуси. Одновременно продолжается возведение стен и заграждений на границе, ее фортификационное оборудование, минирование с украинской стороны.



"Другими словами, наше поколение проходит сквозь испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно - мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада. Как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем", - отметил глава государства.



Гораздо важнее - сплоченность рядов и преданность Отечеству, подчеркнул Александр Лукашенко. "А наше Отечество - от Бреста до Владивостока. Это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. Два государства, но Отечество у нас общее. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов", - заявил Президент.

