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Лукашенко: Мы дорожим дружбой между белорусами и итальянцами и стараемся ее сохранить
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Италии с национальным праздником - Днем провозглашения Итальянской Республики, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Независимо от внешних обстоятельств, народы Беларуси и Италии стремятся к взаимопониманию, уважению и помощи. Мы дорожим дружбой между нами и стараемся ее сохранить, потому что, как говорится в известной итальянской пословице, кто нашел друга - нашел сокровище", - говорится в поздравлении.
Белорусов и итальянцев объединяет трепетное отношение к семье и детям, преданность своей земле, искренность по отношению к другим, дружелюбие и гостеприимство, заметил Глава государства.
"Нужно беречь накопленный опыт двусторонних контактов. Уверен, плодотворное взаимодействие на пользу наших стран продолжится, а примеры успешного сотрудничества, которыми мы будем гордиться, в том числе в сферах торговли, туризма, культуры, будут множиться", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал народу Италии мира, процветания и благополучия.
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