Лукашенко: Мы гордимся защитниками Отечества всех поколений, которые с честью выполняли воинский долг

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников, воинов и ветеранов Вооруженных Сил с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

"Этот праздник неразрывно связан с борьбой белорусов за суверенитет и независимость, за право жить свободно на родной земле,

- говорится в поздравлении. - Наиболее ярко лучшие черты нашего народа - мужество, стойкость и героизм - проявились в годы Великой Отечественной войны, когда на защиту большой Родины встал и стар и млад. Мы бережно храним память об этом подвиге, и в год 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков - особые слова благодарности нашим дорогим ветеранам".

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси гордятся защитниками Отечества всех поколений, которые всегда с честью выполняли свой воинский долг.

"Так было и в далеком Афганистане, и в других горячих точках планеты",

- отметил Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Вооруженные Силы обладают всем необходимым, чтобы дать отпор любому агрессору, отстоять мир и согласие на белорусской земле, а созданная в стране система территориальной обороны и народного ополчения придает делу защиты Отечества поистине всенародный характер.