Лукашенко: Мы готовы защитить суверенитет и независимость Беларуси, мы не хотим войны

Беларусь не собирается ни на кого нападать, но готова ответить в случае агрессии в отношении своего государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью китайским СМИ, сообщает БелТА.

"В военном плане мы готовы ответить. Притом серьезно готовы ответить. Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, у меня будет возможность, - мы проинформируем и французов (все-таки ядерная держава) о нашей позиции. Поэтому мы готовы к тому, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы здесь все было мирно. Чтобы наши люди мирно, спокойно жили и сотрудничали с теми, кто с нами хочет сотрудничать", - заявил глава государства.