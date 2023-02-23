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Лукашенко: Мы готовы защитить суверенитет и независимость Беларуси, мы не хотим войны
Беларусь не собирается ни на кого нападать, но готова ответить в случае агрессии в отношении своего государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью китайским СМИ, сообщает БелТА.
"В военном плане мы готовы ответить. Притом серьезно готовы ответить. Эту позицию мы довели не только до Украины, но и до англичан, Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, у меня будет возможность, - мы проинформируем и французов (все-таки ядерная держава) о нашей позиции. Поэтому мы готовы к тому, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы здесь все было мирно. Чтобы наши люди мирно, спокойно жили и сотрудничали с теми, кто с нами хочет сотрудничать", - заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что жители Беларуси - очень миролюбивые люди. "Мы знаем, что такое война. Мы в последней войне потеряли треть своего населения. В чужой фактически войне. Так получалось, что Наполеон в Россию шел через нас - туда и обратно, - уничтожил Беларусь. Первая мировая война - театр военных действий был здесь. Вторая мировая война (для нас Великая Отечественная) - театр военных действий в основном в Беларуси. Мы не хотим никакой войны", - сказал Александр Лукашенко.
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