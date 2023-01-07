Лукашенко: Мы поддерживаем российских братьев, но не забываем и об украинцах

"Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч, сбежавших от войны, в прошлом только году нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране", - заявил Александр Лукашенко.