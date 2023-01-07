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Лукашенко: Мы поддерживаем российских братьев, но не забываем и об украинцах
Белорусы поддерживают своих российских братьев, но не забывают и об украинцах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря, сообщает БелТА.
Глава государства отметил, что недавно Свято-Елисаветинский монастырь собирал помощь для российских военных на фронте, за что попал под критику "проплаченных беглых".
"Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч, сбежавших от войны, в прошлом только году нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране", - заявил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что необходимо протягивать руку помощи каждому, кто в ней нуждается.
Фото: БелТА
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