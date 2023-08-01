Лукашенко: Мы попали в приличный международный замес: США пытаются разрушить Европу

Соединенные Штаты Америки сегодня пытаются разрушить Европу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе, пишет БЕЛТА.

Во время общения с главой государства жители агрогородка признались, что их настораживают действия польских властей на границе с Беларусью, а также стягивание к ней своих войск и вооружений.

Президент ответил, что в Беларуси внимательно наблюдают за этими маневрами: "Я не думаю, что они пытаются нас запугать. Я не думаю, что они боятся нас. Не думаю, что они это делают в связи с изменившейся обстановкой. Они же видят, что мы не проводим никаких мобилизационных мероприятий. Не стягиваем сюда войска, как это было в 2020 году".

"Сейчас почему это происходит? Причин много. Мы попали в приличный международный замес. Вся Европа. Американцы со времен Трампа разрушают Европу. Надо на кого-то ставку делать, они же за тысячу километров. Помните выход Англии из Евросоюза? Что было плохо для Англии? Все было нормально. Но Англия и Соединенные Штаты Америки - это друзья не разлей вода. Их отношения повязаны-перевязаны больше, чем у нас с Российской Федерацией. Поэтому Великобритания - это их оплот, непотопляемый авианосец. С другой стороны - Польша. Делают ставку на Польшу. На нас и на Украину должны были. Если бы в 2020 году не выдержали, нас бы в кучу, и этот пояс от Балтики до Черного моря (Польша, Беларусь и Украина) - санитарный кордон между Россией и Китаем на Востоке. Выстояли. Вот они сегодня ставку делают на Польшу, - отметил Александр Лукашенко. - Польша еще нам подкинет проблем. Не поляки, они умные люди. Мы видели, когда мигранты пересекали границу туда, как вели себя военные. Они не понимали: зачем нас сюда бросают? Но с ума сошли руководители. Американцы будут делать ставку на них. Будут накачивать".

Глава государства заметил, что американское руководство чаще бывает в Варшаве, чем в столицах Старой Европы, которая оказалась в тисках. По словам Президента, Европа для США не враг, но сильный соперник. "Это страны высокотехнологичные, крепкие, богатые. Вот они сейчас раздевают Европу: давайте деньги. Еще, помните, со времен Трампа: 2% от ВВП на вооружение, - напомнил Александр Лукашенко. - В тисках Европа. Надо им разобраться с Европой. Они уже унизили эту Европу дальше некуда. Вы посмотрите: Германия, четвертая экономика мира, скатилась на 10-11-е место. Буквально за два года".

Президент заявил, что США нужна униженная и растоптанная Европа, уничтоженная Россия и свободный выход к Китаю.