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Лукашенко: Мы в дружеских отношениях с В. Путиным
Суббота, вечер и снова яркий инфоповод от главы государства. Интервью Президента японскому журналисту телеканала TBS предсказуемо в топе новостных лент. И так о главном. Беларусь не планирует размещать у себя ядерное оружие. Кто и как сегодня может остановить конфликт в Украине?
Президент Беларуси назвал условия завершения войны
Чтобы закончить эту войну, нужна политическая воля внешних сил и четкая позиция международных организаций. Официальный Киев уже не управляет процессами на своей территории, в то время как в Украине продолжают гибнуть люди.
Интересовали журналиста и вопросы личного характера. В частности, отношение Александра Лукашенко к российскому лидеру Владимиру Путину.
А. Лукашенко заявил об отсутствии у него планов размещать в Беларуси ядерное оружие
В интервью наш Президент заявил об отсутствии планов размещать в Беларуси ядерное оружие. Его также не планируется производить в Беларуси и использовать против кого бы то ни было.
Интервью Президента японскому телеканалу TBS
Отношение к российской военной спецоперации. Что за договор предлагает Россия Украине? Личный взгляд белорусского Президента на персоны Владимира Путина и Владимира Зеленского. Телеверсию интервью смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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