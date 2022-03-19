Лукашенко: Мы в дружеских отношениях с В. Путиным

Суббота, вечер и снова яркий инфоповод от главы государства. Интервью Президента японскому журналисту телеканала TBS предсказуемо в топе новостных лент. И так о главном. Беларусь не планирует размещать у себя ядерное оружие. Кто и как сегодня может остановить конфликт в Украине?

Президент Беларуси назвал условия завершения войны

Чтобы закончить эту войну, нужна политическая воля внешних сил и четкая позиция международных организаций. Официальный Киев уже не управляет процессами на своей территории, в то время как в Украине продолжают гибнуть люди.

Интересовали журналиста и вопросы личного характера. В частности, отношение Александра Лукашенко к российскому лидеру Владимиру Путину.

А. Лукашенко заявил об отсутствии у него планов размещать в Беларуси ядерное оружие

В интервью наш Президент заявил об отсутствии планов размещать в Беларуси ядерное оружие. Его также не планируется производить в Беларуси и использовать против кого бы то ни было.

Интервью Президента японскому телеканалу TBS