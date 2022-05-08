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Лукашенко: Мы в любом случае выстоим
Важный, а, может, и главный источник наших ценностей - историческая память. Тот самый фундамент, на котором базируется и самосознание, и национальная идентичность, и в целом понимание современного мира. Мира, который с каждым годом творит все более безумные вещи в отношении событий, участники и свидетели которых еще рядом с нами.
"Нет ничего святого" - это уже хочется от себя добавить. То, что мы видим в новостных лентах, порой не поддается ни нормальному, ни литературному комментарию. Но пусть это будет на совести тех политиков, которые воюют с историей. Они-то понимают, что делают и зачем. И понимают, что врут, затирают и подменяют факты. Оправдывают геноцид, зверства, насилие и коричневую чуму. Оскверняют сам факт Победы и уже именуют Советский Союз агрессором. Что называется, так долго терпели, сжав зубы, дабы сейчас окончательно снять с себя маски.
И тем актуальнее следующий тезис сегодня - "Нашу Победу у нас никто не отнимет!". Эта мысль неизменно в политике современной Беларуси. Наш Президент последовательно и принципиально говорил и говорит о важности сохранения исторической правды. О недопустимости переписывания истории в угоду Западу. В угоду геополитики и циничным амбициям. Мы помним и не позволим миру забыть народный подвиг.
Нам не нужна война. Я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы выстояли в годы лихолетья и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам это ни стоило, мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни. Главное, что мы должны сделать - это сохранить эту правду, не допустить возрождения страшного прошлого. Мы ощущаем холод уже не холодной войны, нам надо остановиться, мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Вы не душить нас должны, вы на руках нас должны носить, немцы, поляки, так называемый, Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы. Мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим.
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