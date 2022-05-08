Лукашенко: Мы в любом случае выстоим

Важный, а, может, и главный источник наших ценностей - историческая память. Тот самый фундамент, на котором базируется и самосознание, и национальная идентичность, и в целом понимание современного мира. Мира, который с каждым годом творит все более безумные вещи в отношении событий, участники и свидетели которых еще рядом с нами.

"Нет ничего святого" - это уже хочется от себя добавить. То, что мы видим в новостных лентах, порой не поддается ни нормальному, ни литературному комментарию. Но пусть это будет на совести тех политиков, которые воюют с историей. Они-то понимают, что делают и зачем. И понимают, что врут, затирают и подменяют факты. Оправдывают геноцид, зверства, насилие и коричневую чуму. Оскверняют сам факт Победы и уже именуют Советский Союз агрессором. Что называется, так долго терпели, сжав зубы, дабы сейчас окончательно снять с себя маски.

И тем актуальнее следующий тезис сегодня - "Нашу Победу у нас никто не отнимет!". Эта мысль неизменно в политике современной Беларуси. Наш Президент последовательно и принципиально говорил и говорит о важности сохранения исторической правды. О недопустимости переписывания истории в угоду Западу. В угоду геополитики и циничным амбициям. Мы помним и не позволим миру забыть народный подвиг.