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Лукашенко: Мы видим провокации против нас, но держимся, потому что худой мир лучше войны

Лукашенко: Мы видим провокации против нас, но держимся, потому что худой мир лучше войны

В Беларуси видят и понимают провокации Запада, но не поддаются на них. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, сообщает БелТА.

В ряду провокационный действий Запада глава государства назвал, например, события в Буче, ситуацию вокруг поставок зерна из Украины, блокировку поставок в российский Калининград.

"Американцы приказали, прежде всего полякам и литовцам, работать на обострение для того, чтобы и здесь, как и на Украине, затеять новую войну, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Думаю, что закончат последним жителем Европы, как они сейчас говорят о войне на Украине. Мы держимся, понимаем эти провокации и держимся. Лучше худой мир, чем хорошая война".

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