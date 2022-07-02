Лукашенко: Мы видим провокации против нас, но держимся, потому что худой мир лучше войны

В Беларуси видят и понимают провокации Запада, но не поддаются на них. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, сообщает БелТА.

"Американцы приказали, прежде всего полякам и литовцам, работать на обострение для того, чтобы и здесь, как и на Украине, затеять новую войну, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Думаю, что закончат последним жителем Европы, как они сейчас говорят о войне на Украине. Мы держимся, понимаем эти провокации и держимся. Лучше худой мир, чем хорошая война".