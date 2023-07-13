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Лукашенко: Мы вместе создаем мир! Это главная миссия "Славянского базара"
На торжественное открытие фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" приехал Президент Беларуси. Александр Лукашенко дал старт праздничному гала-концерту - событию, которого вся страна ждала, без преувеличения, целый год.
"Мы все - участники, организаторы, гости - создаем здесь удивительную атмосферу истинного, настоящего искусства, которое объединяет народы и государства. Искусства, которое прекрасно своим национальным колоритом, которое является поистине высоким, всегда поднимаясь над политическими играми и интригами", - подчеркнул белорусский лидер.
"Девиз фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию" никогда не был так актуален, как сегодня. Славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность. Но здесь, в Витебске, из года в год мы видим, как оно становится только крепче. И друзей у нас становится больше. На этой сцене выступают артисты из самых дальних уголков планеты. Приезжая к нам, они говорят нет всем искусственно созданным барьерам между народами и странами, всем навязанным стереотипам и мнениям о наших странах", - отметил Александр Лукашенко.
"Из года в год, собираясь под куполом витебского амфитеатра, мы вместе - и белорусы, и россияне, и, уверен, немало здесь и украинцев, и наши гости - создаем мир! И это главная миссия "Славянского базара", - сказал Президент.
Также Президент вручил Гран-при детского конкурса "Витебск" казахстанскому исполнителю Шерхану Арыстану, а Елене Спиридович - спецнаграду "Через искусство - к миру и взаимопониманию".
Гала-концерт продолжается. Впрочем, все самые интересные моменты вы сможете увидеть сами: церемония открытия "Славянского базара" на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" 13 июля в 22:00.
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