Лукашенко на агрокомбинате "Юбилейный" Оршанского района ознакомился с ходом уборочной и обсудил тему животноводства

Президент Беларуси Александр Лукашенко на агрокомбинате "Юбилейный" Оршанского района ознакомился с ходом уборочной кампании, результатами и перспективами работы хозяйства.

"Сегодня у нас убирается пшеница. К сожалению, погода напрягает немножко", - начал доклад на эту тему директор агрокомбината Александр Фирсин. "Погода идеальная",

- с ходу возразил глава государства.

"Мы не жалуемся. 55% (площадей. - Прим. БЕЛТА) мы убрали. 58,6 ц/га - средняя урожайность. Пшеницы дают сегодня по 72-75 ц/га. Озимый ячмень мы убрали - 48 ц/га дал. Ячмени яровые где-то тоже 48-50 ц/га дают. Тритикале - около 60. Думаю, мы порядка 38 тыс.т зерна в этом году получим", - рассказал директор.

Александр Лукашенко поинтересовался, достаточно ли этого для поголовья в животноводстве. "Я уже думаю, как продавать", - ответил Александр Фирсин.

Обсуждали также вопросы переработки рапса - делать это силами хозяйства или отдавать на сторону. "Ты сам давишь его или отдаешь?" - спросил Президент. "Отдаю", - ответил директор. "Но выгодно тебе продавать?" - уточнил глава государства. "Пока выгодно продавать и не заниматься переработкой. Госзаказ - 1 тыс.т. - мы уже выполнили. Осталось, что себе положить на корма", - доложил Александр Фирсин.

Он рассказал, что в хозяйстве поголовье КРС составляет 5 тыс., растут надои: "Думаю, в этом году мы на 10 тыс. кг на корову выйдем. Где-то 40 тыс. т молока мы продадим за год".

Прекрасно складывается в хозяйстве в текущем году и ситуация по кормам. "Мы и быстрее бы начали уборку зерна. Но пришлось убирать сеяные травы. Они как раз подошли", - рассказал глава хозяйства.

Все корма стараются заготавливать на хранение по технологии, но бывает, что излишки закладывают в курганы.

"Лучше все-таки траншеи построить",

- дал совет Александр Лукашенко. "Траншеи строятся. В этом году, честно скажу, я не рассчитывал на такие травы. Люцерна - уже третий укос. Думаю, и четвертый будет", - пояснил Александр Фирсин.

Возвращаясь к теме животноводства, обсудили тему развития современных молочно-товарных комплексов, воспроизводства поголовья - из чего строить помещения, как решать некоторые технологические и другие вопросы.

"Хоть из золота строй",

- отмечает Александр Лукашенко, подчеркивая, что главное - эффективность и конечный финансовый результат.

"Мы здесь будем выращивать телочек для воспроизводства. Предполагаем, что здесь будет порядка 2300 голов. Думаю, что 600 голов нетелей в год мы можем продавать", - рассказал о конкретных планах директор хозяйства.

Александр Лукашенко спросил в целом, не боятся ли в "Юбилейном" содержать крупные комплексы с большим количеством голов. Речь прежде всего о санитарных условиях и риске распространения болезней, что неминуемо может привести к падежу.