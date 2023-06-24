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Лукашенко на фоне событий в России провел два совещания с силовиками и военными
Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне событий в России провел два совещания с руководством силового блока и военными. Эту информацию БЕЛТА подтвердила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
"Совещания прошли утром и после обеда. На них были приглашены руководство силового блока и военные", - отметила пресс-секретарь.
Как сообщалось БЕЛТА, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 24 июня переговорили по телефону. "Президент России позвонил сегодня утром Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - рассказали ранее в пресс-службе белорусского лидера.
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