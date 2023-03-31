На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами, избежать этого можно только путем переговоров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война "до последнего украинца" (цитирую), в результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вопрос один: что делать? Путь один - переговоры. Переговоры без предварительных условий!"

Президент заявил, что если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих позиций обманом, то Россия обязана задействовать всю мощь своего военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта. "И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран - все должно пойти в действие, если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение в Украину или с другой стороны, со стороны России, передвижение войск и подготовка к атаке", - сказал глава государства.

"Все вопросы - территориальные, восстановительные, безопасности и прочие - нужно и возможно решить за столом переговоров. Без предварительных условий", - еще раз подчеркнул Александр Лукашенко.