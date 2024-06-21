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Лукашенко на открытии ФОК в Дзержинске: Чтобы вы не ходили по аптекам и больницам, мы строим центры здоровья
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса "Алiмп" в Дзержинске, сообщает БЕЛТА.
В церемонии открытия также приняли участие председатель Минского облисполкома Александр Турчин, директор детско-юношеской спортивной школы Дзержинского района Михаил Юркевич, многократный чемпион Европы и мира по дзюдо и самбо Юрий Рыбак, победительница республиканских соревнований по дзюдо Валерия Труханович.
В конце мая Дзержинск отпраздновал день города. Так что завершение строительства в районном центре нового физкультурно-оздоровительного комплекса стало в определенном смысле подарком к этому событию.
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусам следует ответственнее подходить к своему здоровью.
"Если каждый человек, начиная с ребенка, будет заботиться о своем здоровье (хотя бы по минимуму), не надо будет в аптеку ходить и в больницу. И для того, чтобы вы не ходили по аптекам и больницам, мы строим "центры здоровья",
- отметил он.
"Когда-то мной было предложено иметь в каждой школе спортивные объекты, особенно на селе. Но нужны и вот такие центры. В каждом районе спрос на такие центры большой. Люди особенно хотят, чтобы был бассейн. Вот мы и построили хороший физкультурно-оздоровительный комплекс. Это для того, чтобы мы жили не зря, заботились о своем здоровье. И самое главное - для того, чтобы дети наши имели возможность заниматься спортом. Я буду очень рад, если со временем услышу, что чемпионы Европы, мира, Олимпийских Игр придут отсюда. А это возможно: самые крепкие люди - в районах",
- заявил Президент.
Глава государства выразил надежду, что подобные объекты появятся во всех районах области.
"Я думаю губернатор, он у нас человек молодой, спортивный, будет придерживаться этого стиля, и в течение следующей пятилетки в каждом районе мы будем иметь такие комплексы. Немного у нас районов, где таких комплексов еще нет. Поэтому мы их должны построить. Это фабрика здоровья. И я вам желаю главного - здоровья, все остальное купим", -
сказал Александр Лукашенко.
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