Лукашенко: На Пасху с новой силой пробуждаются вера и милосердие, стремление к созиданию и помощи ближнему

Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Христовым Воскресением. Об этом

БелТА со ссылкой на пресс-службу Президента.

Поздравление Президента Беларуси с Христовым Воскресением

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Христовым Воскресением.

Праздник Пасхи для каждого из нас неразделимо связан с триумфом жизни и величием самопожертвования Христа, его бескорыстным служением людям.

В эти дни сердце каждого верующего замирает в ожидании благой вести и чуда воскресения Христова, благодаря которому в душе с новой силой пробуждаются любовь и добро, вера и милосердие, стремление к созиданию и помощи ближнему.

Пусть радость светлого праздника сохранит в наших домах тепло, мир и спокойствие, укрепит уверенность в завтрашнем дне.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия.

Александр Лукашенко.



