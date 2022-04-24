Лукашенко: На Пасху с новой силой пробуждаются вера и милосердие, стремление к созиданию и помощи ближнему
Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Христовым Воскресением. Об этом
БелТА со ссылкой на пресс-службу Президента.
Александр Лукашенко отметил, что праздник Пасхи для каждого верующего неразделимо связан с триумфом жизни и величием самопожертвования Христа, его бескорыстным служением людям.
"В эти дни сердце каждого верующего замирает в ожидании благой вести и чуда воскресения Христова, благодаря которому в душе с новой силой пробуждаются любовь и добро, вера и милосердие, стремление к созиданию и помощи ближнему. Пусть радость светлого праздника сохранит в наших домах тепло, мир и спокойствие, укрепит уверенность в завтрашнем дне", - говорится в поздравлении.
Поздравление Президента Беларуси с Христовым Воскресением
Православным христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Христовым Воскресением.
Праздник Пасхи для каждого из нас неразделимо связан с триумфом жизни и величием самопожертвования Христа, его бескорыстным служением людям.
В эти дни сердце каждого верующего замирает в ожидании благой вести и чуда воскресения Христова, благодаря которому в душе с новой силой пробуждаются любовь и добро, вера и милосердие, стремление к созиданию и помощи ближнему.
Пусть радость светлого праздника сохранит в наших домах тепло, мир и спокойствие, укрепит уверенность в завтрашнем дне.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия.
Александр Лукашенко.
Также Александр Лукашенко поздравил с праздником Пасхи Патриарха Кирилла и Митрополита Вениамина. Глава государства подчеркнул, что православие и сегодня является для Беларуси и России мощным объединяющим началом. Страны гордятся верой предков, общими страницами истории, культуры, науки.