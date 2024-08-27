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Лукашенко на Республиканском педсовете спросил, стала ли школа храмом

Лукашенко на Республиканском педсовете спросил, стала ли школа храмом

Президент Беларуси Александр Лукашенко после доклада министра образования Андрея Иванца на Республиканском педсовете поинтересовался, какие в сфере образования остаются проблемы и стала ли школа настоящим храмом в сознании учеников, сообщает БЕЛТА.

"Помните, я сказал, что школа - это храм, и, переступая порог этого храма, ты должен отдавать себе отчет (прежде всего ученик). Это выполнено поручение? Школьники приходят в школу с трепетом, понимают, куда они пришли? Или на перемене дым столбом стоит? Есть это в школе или нет?" - поставил вопрос Президент.

Он также потребовал от главы Минобразования обозначить и проблемные моменты, которые не были озвучены в докладе министра. "Сложилось впечатление, что нет проблем. Хотелось бы, чтобы вы перечислили эти проблемы. Перечислите, чтобы услышала педагогическая общественность", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко однозначно подчеркнул, что педсовет не должен быть формально-бюрократическим мероприятием, ведь если не вскрывать и не обозначать проблемы, то они останутся. "Не надо ретушировать, не надо это скрывать", - потребовал глава государства.

"Без вас, учителей, не будет никого. И, самое главное, здоровья не будет. Если вы не научите в школе - врачей не будет", - заметил белорусский лидер.

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