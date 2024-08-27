Лукашенко на Республиканском педсовете спросил, стала ли школа храмом

Президент Беларуси Александр Лукашенко после доклада министра образования Андрея Иванца на Республиканском педсовете поинтересовался, какие в сфере образования остаются проблемы и стала ли школа настоящим храмом в сознании учеников, сообщает БЕЛТА.



"Помните, я сказал, что школа - это храм, и, переступая порог этого храма, ты должен отдавать себе отчет (прежде всего ученик). Это выполнено поручение? Школьники приходят в школу с трепетом, понимают, куда они пришли? Или на перемене дым столбом стоит? Есть это в школе или нет?" - поставил вопрос Президент.



Он также потребовал от главы Минобразования обозначить и проблемные моменты, которые не были озвучены в докладе министра. "Сложилось впечатление, что нет проблем. Хотелось бы, чтобы вы перечислили эти проблемы. Перечислите, чтобы услышала педагогическая общественность", - сказал белорусский лидер.



Александр Лукашенко однозначно подчеркнул, что педсовет не должен быть формально-бюрократическим мероприятием, ведь если не вскрывать и не обозначать проблемы, то они останутся. "Не надо ретушировать, не надо это скрывать", - потребовал глава государства.



"Без вас, учителей, не будет никого. И, самое главное, здоровья не будет. Если вы не научите в школе - врачей не будет", - заметил белорусский лидер.



