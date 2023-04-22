Александр Лукашенко на субботнике будет трудиться в мемориальном комплексе "Хатынь"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в день республиканского субботника будет работать на благоустройстве государственного мемориального комплекса "Хатынь", пишет БЕЛТА.

Глава государства в составе своей бригады будет высаживать деревья на территории комплекса. Здесь же будут работать представители трудовых коллективов, активисты ОО "БРСМ", которые займутся уборкой и озеленением комплекса, подсыпкой и выравниванием грунта.

Александр Лукашенко уже второй год подряд в субботник занимается благоустройством мемориального комплекса "Хатынь". А месяц назад посещал комплекс вместе с сыновьями в 80-ю годовщину хатынской трагедии.

К годовщине здесь был построен музей, проведены масштабные реставрационные работы. "Главное - экспозиция, которая там будет. Чтобы люди пришли и, прежде чем сюда ступить ногой, чтобы у них сердце уже рвало", - поручал Александр Лукашенко в апреле 2022 года по время посещения Хатыни. Молодежь Беларуси не осталась в стороне от инициативы главы государства и активно включилась в работу. В результате в мемориальном комплексе была объявлена Всебелорусская молодежная стройка, которая объединила семьи и трудовые коллективы со всей страны.

Музей наполнен множеством экспонатов и современных интерактивных технологий, позволяющих максимально реалистично рассказать о страшных событиях прошедших лет. За каждой стеной, каждой фотографией в музее - страшные преступления, совершенные фашистами и их пособниками на белорусской земле.

"Еще раз хочу повторить всем вам и тем, кто меня услышит: приходите сюда чаще, приводите с собой детей - своих, соседей, других. Если забудем дорогу в Хатынь - все повторится. Нам надо этого избежать. Жизнь дороже всего", - сказал Александр Лукашенко, выступая на памятном мероприятии в Хатыни месяц назад.