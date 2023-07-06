Лукашенко: На территории Беларуси Евгения Пригожина нет

"Почему вы спрашиваете у меня, где находится сегодня частная военная компания "Вагнер" и руководитель этой компании? Это компания, вы прекрасно понимаете, российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы - очень серьезные бойцы ЧВК "Вагнер" - находятся в своих постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых и так далее. Идет обычная ротация для такой войны. После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся", - рассказал Александр Лукашенко.