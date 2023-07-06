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Лукашенко: На территории Беларуси Евгения Пригожина нет

Лукашенко: На территории Беларуси Евгения Пригожина нет

На территории Беларуси руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.

"Почему вы спрашиваете у меня, где находится сегодня частная военная компания "Вагнер" и руководитель этой компании? Это компания, вы прекрасно понимаете, российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы - очень серьезные бойцы ЧВК "Вагнер" - находятся в своих постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых и так далее. Идет обычная ротация для такой войны. После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся", - рассказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государства отметил, что не видит рисков для Беларуси, в случае если бойцы ЧВК "Вагнер" будут размещены в нашей стране.

"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет", - подчеркнул Президент.

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