Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости: Беларусь помнит всех героев

Дороги побед, пройденные в годы Великой Отечественной войны, - это и есть путь Беларуси к независимости. Об этом Президент заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

В эти дни белорусы вспоминают важнейшие страницы своей истории и, отмечая годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, мысленно проходят путь освободителей. Начиная с освобожденного Комарина и завершая героической Брестчиной. Так закалялся и становился сильнее наш народ в составе большой советской семьи.

"Тогда, 80 лет назад, на святой белорусской земле завязался новый сакральный узел. Узел многонационального советского единства. Еще более сильный. Мы помним сыновей и дочерей всех республик СССР - западных и восточных, южных, северных. Всех, кто смотрел смерти в лицо, но поднимался в бой, освобождая нашу Беларусь. Каждый знал, что здесь, на этом рубеже, решалась судьба и его малой родины, судьба родных и близких, даже если они находились в тысячах километров от этого самого белорусского фронта", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что каждый советский воин вел священную войну за будущее огромной страны - от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Ташкента. "Вел ее здесь, в Беларуси, - сказал он. - Беларусь помнит героев. Имена многих уроженцев братских республик увековечены в названиях улиц наших городов и сел. В их честь и славу под Минском воздвигнут курган, земля для которого собрана со всех уголков Советского Союза. Великий по своему замыслу он возвышается как символ советского народа - народа-победителя".

Почему Запад переписывает историю?

Мы помним и вклад стран-участниц антигитлеровской коалиции. А вот сами эти государства сегодня занимаются переписыванием истории, в открытую пересматривают итоги второй мировой. Ведь под фашистскую свастику в 41-м стали многие европейские страны. Президент отметил: можно разрушить памятники и напечатать новые учебники, но итоги войны не изменить. На каждый сломанный мемориал мы ответим новыми фактами их преступлений. Им придется слушать страшные подробности преступлений их предков.

"80 лет прошло, но мы вздрагиваем, когда слышим слова "оккупация", "геноцид", "карательные операции", "лагеря смерти", "гетто". Мы со слезами смотрим на лица людей, переживших этот ужас. Фото- и кинохроника тех лет - наша память и наша боль. Потому что в каждом кадре - история наших семей. Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 1945-м ничего не закончилось. Более того, начался новый "крестовый поход", - заявил Александр Лукашенко.

"Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводу. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним, в их же дома", - заметил Президент.

"Мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы, - сказал Президент. - А что мы сделали не так? Разве мы, наследники победителей, не вели себя корректно и достойно? Мы что ли заставляли строить мемориалы нашим героям в той же Польше? Это делал польский народ. Люди, которые знали и видели, сколько советских солдат полегло, освобождая Варшаву. Более полумиллиона тогда не дошли несколько шагов до Победы. Забыли. Но мы-то помним".