3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко на вручении госнаград журналистам и работникам культуры: В вас и миллионах таких, как вы, настоящих патриотах, я абсолютно сегодня уверен
Вместе с миллионами белорусов окончательно провожают старый год и на приеме у Президента. Это традиционное событие начала января, где заслуженные благодарности и медали вручают тем, кто профессионально был на высоте в самых разных сферах.
300 гостей. Награда из рук Александра Лукашенко. Развлекательная программа. Такой вечер точно надолго останется в памяти людей, которые, как правило, на сам Новый год интенсивно работают.
Всех коллег мы поздравляем с заслуженным признанием. Подробности этого красивого события - у Катерины Круталевич.
Новогодний прием от имени Президента Беларуси - так официально называется этот вечер. Окончательный переход из 2022-го в 2023-й - с новыми эмоциями и одновременно сохранением традиции - всегда очень красивое мероприятие. Это касается всего - атмосферы, сказанных друг другу слов и, конечно, приглашенных гостей. Для многих из которых "остановится в моменте" и вот в эту минуту перестать работать бывает редко.
Журналистики без скорости не будет. Мы все прекрасно понимаем, если мы это не скажем, то кто-то нас опередит обязательно и выдаст эту новость раньше. И опять же, чем раньше мы приедем на место на ту или иную съемку, тем больше мы можем вопросов задать, пока коллеги там где-то еще подтягиваются. Условно, и у них уже будет возможность на один вопрос. У нас в этот момент есть право на 10 вопросов. Вся жизнь - с корабля на бал.
С репортерами действительно так и есть. За час "до" многие еще записываются или начитываются в студии, для верстки сюжетов - все в последнюю минуту.
У кого-то утро было таким рабочим, что к вечеру, кажется, пойдут вторые сутки. Это часть профессии для тех, кто работает в информации, всегда быть здесь и сейчас. Минимальное искажение фактов, невнимательность - и эта ошибка, которую уже не поправить. При этом на кону могут стоять вопросы, ответы на которые в новостных лентах читают или смотрят в эфире миллионы. Поэтому, когда спрашивают: так за что благодарность или медаль? У журналистов - вот за это.
Умение мобилизоваться, потому что все меняется ежесекундно. Не успевает корреспондент, например, с колес привезти какой-то сюжет либо появляется какая-то срочная оперативная информация. Нужно суметь среагировать. И у нас бывают иногда план А, план Б, план С. И как это сделать четко и профессионально для того, чтобы зритель не заметил, хотя у нас иногда реально пульс просто зашкаливает во время прямого эфира.
Информационная безопасность, безопасность страны, безопасность людей. Медики, спортсмены, военные, педагоги, артисты, высшие должностные лица - из 300 приглашенных нет "профессионально незаметных".
"Традиционно благодарю всех вас за труд, за вашу позицию, которая в это непростое время является надежной опорой нашему государству, - сказал Александр Лукашенко. - И, конечно, спасибо за ваши творчество и талант (в этом зале сегодня, как я понимаю, исключительно талантливые и творческие люди). Без этих дарованных вам Господом качеств новогодние и рождественские дни не были бы такими яркими и интересными. Когда страна отдыхала, вы работали. На детских утренниках, уличных площадках, в телеэфире. Поэтому сегодняшний вечер - это ваш праздник! Вы этот праздник заслужили".
Работа всех видна - и это, как скажет Президент, только малая часть людей, котором есть за что сказать спасибо.
"Скажу предельно конкретно: какую бы нам ни навязывали информационную или иную повестку, свою политику и уклад жизни мы, белорусы, всегда выстраивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно. Вот от всех нас, около трех сотен присутствующих здесь, зависит, какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле, - заявил глава государства. - Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Наш выбор - созидание".
"Мы целенаправленно шли от Года народного единства к Году исторической памяти, зная, что первое просто невозможно без второго и наоборот. Так же невозможен и образ будущего - доброго, светлого - без таких понятий, как мир и созидание. Именно таким мы хотим видеть 2023 год - Годом мира и созидания. И не только на своей земле", - подчеркнул Президент.
Глава государства заметил, что сегодня это понимают даже те, кто еще вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, "режима". "А сегодня они видят в таком режиме свое спасение. Процентов 90 тех. Я уже говорил об этом в храме: мы к этому готовы. В какой форме это будет, какой путь они должны пройти обратно к себе домой - вам определять", - сказал Александр Лукашенко.
"Дорогие друзья! В вас и миллионах таких, как вы, настоящих патриотах, я абсолютно сегодня уверен. Поэтому повторю то, что сказал 7 января: этот год должен быть обязательно лучше. Мы это пообещали людям", - обратил внимание белорусский лидер.
Молодцы - но потенциал не исчерпан - эти слова в зале примут с улыбками. Все понимают, работы меньше не будет, но если она любимая - то и "все прекрасно".
"Я желаю вам постоянно открывать в себе новые грани, покорять новые высоты профессии, стараться быть хотя бы на один шаг впереди того самого текущего момента, о котором мы говорим".
Президент заявил, что вручает заслуженные награды с чувством большой гордости и искренней благодарности.
Медаль Франциска Скорины и Благодарность Президента - всего для 13 профессионалов. Потом, во время интервью, они все скажут - в восприятии скорее, не за как "уже сделанное", а как "кредит доверия". Яркий пример - Андрей Колосов. Он солист Национального академического народного оркестра, много пел и для эстрады, известных мюзиклов "Дубровский", "Казанова", "Джейн Эйр", но, говорит, еще на свой пик не пришел. Хотел бы, чтобы узнавали не в смысле на улице, а узнавали песни.
У нас разные стили, разные направления, начиная от народной музыки, от аутентики и произведения белорусских композиторов, и советской эстрады, и мировая классика, и мировая популярная музыка, и рок.
Среди награжденных и те, кого легко узнавали и узнают по фирменному стилю. Кто каждый день, реверанс коллегам, вместе с "Добрай раніцай" отвечает за утро страны. Все очень опытные ребята, публичные люди, достаточно внимания. Но это событие особенное.
Большой опыт в профессии, который не связан с возрастом в паспорте, тоже отличительная черта собравшихся. Интенсивность, желание работать - все зависит от этого. Талант нужен, но этого мало. Как говорится, "системность бьет класс". Особенно это касается журналистов Президентского пула. Это люди, график которых очень сложно выдержать. Его просто нет в классическом понимании этого слова. Есть только эфир - и его надо делать, неважно, сколько этой займет времени.
А сегодня будут тосты, танцы и праздник. Праздник, который нужен для хороших и ярких воспоминаний, на которых строится умение "выдержать напряжение", когда это нужно. А этим людям это нужно часто. Но опять - не сегодня. Сегодня будет все, кроме сложно и нужно. Как и должно в момент окончательного перехода из старого года в новый.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов