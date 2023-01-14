Лукашенко на вручении госнаград журналистам и работникам культуры: В вас и миллионах таких, как вы, настоящих патриотах, я абсолютно сегодня уверен

Вместе с миллионами белорусов окончательно провожают старый год и на приеме у Президента. Это традиционное событие начала января, где заслуженные благодарности и медали вручают тем, кто профессионально был на высоте в самых разных сферах.

300 гостей. Награда из рук Александра Лукашенко. Развлекательная программа. Такой вечер точно надолго останется в памяти людей, которые, как правило, на сам Новый год интенсивно работают.

Всех коллег мы поздравляем с заслуженным признанием. Подробности этого красивого события - у Катерины Круталевич.

Новогодний прием от имени Президента Беларуси - так официально называется этот вечер. Окончательный переход из 2022-го в 2023-й - с новыми эмоциями и одновременно сохранением традиции - всегда очень красивое мероприятие. Это касается всего - атмосферы, сказанных друг другу слов и, конечно, приглашенных гостей. Для многих из которых "остановится в моменте" и вот в эту минуту перестать работать бывает редко.

Журналистики без скорости не будет. Мы все прекрасно понимаем, если мы это не скажем, то кто-то нас опередит обязательно и выдаст эту новость раньше. И опять же, чем раньше мы приедем на место на ту или иную съемку, тем больше мы можем вопросов задать, пока коллеги там где-то еще подтягиваются. Условно, и у них уже будет возможность на один вопрос. У нас в этот момент есть право на 10 вопросов. Вся жизнь - с корабля на бал. Анастасия Бенедисюк, заведующая отделом репортеров Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

С репортерами действительно так и есть. За час "до" многие еще записываются или начитываются в студии, для верстки сюжетов - все в последнюю минуту.

У кого-то утро было таким рабочим, что к вечеру, кажется, пойдут вторые сутки. Это часть профессии для тех, кто работает в информации, всегда быть здесь и сейчас. Минимальное искажение фактов, невнимательность - и эта ошибка, которую уже не поправить. При этом на кону могут стоять вопросы, ответы на которые в новостных лентах читают или смотрят в эфире миллионы. Поэтому, когда спрашивают: так за что благодарность или медаль? У журналистов - вот за это.

Умение мобилизоваться, потому что все меняется ежесекундно. Не успевает корреспондент, например, с колес привезти какой-то сюжет либо появляется какая-то срочная оперативная информация. Нужно суметь среагировать. И у нас бывают иногда план А, план Б, план С. И как это сделать четко и профессионально для того, чтобы зритель не заметил, хотя у нас иногда реально пульс просто зашкаливает во время прямого эфира. Ирина Яковлева, заведующая отделом выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Информационная безопасность, безопасность страны, безопасность людей. Медики, спортсмены, военные, педагоги, артисты, высшие должностные лица - из 300 приглашенных нет "профессионально незаметных".

"Традиционно благодарю всех вас за труд, за вашу позицию, которая в это непростое время является надежной опорой нашему государству, - сказал Александр Лукашенко. - И, конечно, спасибо за ваши творчество и талант (в этом зале сегодня, как я понимаю, исключительно талантливые и творческие люди). Без этих дарованных вам Господом качеств новогодние и рождественские дни не были бы такими яркими и интересными. Когда страна отдыхала, вы работали. На детских утренниках, уличных площадках, в телеэфире. Поэтому сегодняшний вечер - это ваш праздник! Вы этот праздник заслужили".

Работа всех видна - и это, как скажет Президент, только малая часть людей, котором есть за что сказать спасибо.

"Скажу предельно конкретно: какую бы нам ни навязывали информационную или иную повестку, свою политику и уклад жизни мы, белорусы, всегда выстраивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно. Вот от всех нас, около трех сотен присутствующих здесь, зависит, какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле, - заявил глава государства. - Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Наш выбор - созидание".

"Мы целенаправленно шли от Года народного единства к Году исторической памяти, зная, что первое просто невозможно без второго и наоборот. Так же невозможен и образ будущего - доброго, светлого - без таких понятий, как мир и созидание. Именно таким мы хотим видеть 2023 год - Годом мира и созидания. И не только на своей земле", - подчеркнул Президент.

Глава государства заметил, что сегодня это понимают даже те, кто еще вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, "режима". "А сегодня они видят в таком режиме свое спасение. Процентов 90 тех. Я уже говорил об этом в храме: мы к этому готовы. В какой форме это будет, какой путь они должны пройти обратно к себе домой - вам определять", - сказал Александр Лукашенко.

"Дорогие друзья! В вас и миллионах таких, как вы, настоящих патриотах, я абсолютно сегодня уверен. Поэтому повторю то, что сказал 7 января: этот год должен быть обязательно лучше. Мы это пообещали людям", - обратил внимание белорусский лидер.

Молодцы - но потенциал не исчерпан - эти слова в зале примут с улыбками. Все понимают, работы меньше не будет, но если она любимая - то и "все прекрасно".

"Я желаю вам постоянно открывать в себе новые грани, покорять новые высоты профессии, стараться быть хотя бы на один шаг впереди того самого текущего момента, о котором мы говорим".

Президент заявил, что вручает заслуженные награды с чувством большой гордости и искренней благодарности.





Медаль Франциска Скорины и Благодарность Президента - всего для 13 профессионалов. Потом, во время интервью, они все скажут - в восприятии скорее, не за как "уже сделанное", а как "кредит доверия". Яркий пример - Андрей Колосов. Он солист Национального академического народного оркестра, много пел и для эстрады, известных мюзиклов "Дубровский", "Казанова", "Джейн Эйр", но, говорит, еще на свой пик не пришел. Хотел бы, чтобы узнавали не в смысле на улице, а узнавали песни.

У нас разные стили, разные направления, начиная от народной музыки, от аутентики и произведения белорусских композиторов, и советской эстрады, и мировая классика, и мировая популярная музыка, и рок. Александр Кремко, заслуженный артист Беларуси, дирижер

Среди награжденных и те, кого легко узнавали и узнают по фирменному стилю. Кто каждый день, реверанс коллегам, вместе с "Добрай раніцай" отвечает за утро страны. Все очень опытные ребята, публичные люди, достаточно внимания. Но это событие особенное.

Большой опыт в профессии, который не связан с возрастом в паспорте, тоже отличительная черта собравшихся. Интенсивность, желание работать - все зависит от этого. Талант нужен, но этого мало. Как говорится, "системность бьет класс". Особенно это касается журналистов Президентского пула. Это люди, график которых очень сложно выдержать. Его просто нет в классическом понимании этого слова. Есть только эфир - и его надо делать, неважно, сколько этой займет времени.