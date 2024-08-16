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Лукашенко на встрече с Кочановой обозначил три группы вопросов
Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа принял с докладом председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Кочанову, сообщает БЕЛТА.
Президент обозначил три группы вопросов. Они касаются ситуации в столице, так как Наталья Кочанова также является уполномоченным главы государства по городу Минску. Вторая группа вопросов касается того, как в Совете Республики начала работу новая команда. Третья - международные контакты по линии Совета Республики.
"Наталья Ивановна, прежде всего - Минск. Вы, как уполномоченный человек по Минску, ситуацию мне доложите. Особенно по тем вопросам, по которым мы с вами определялись, и особенно по экономическим - предприятия. Мотовелозавод - как там ситуация? По продажам отдельных зданий, помещений... Понимаете, о чем идет речь. Ну и как начала работать новая команда верхней палаты парламента? Международные ваши контакты и другие вопросы, которые вы считаете нужным обсудить", - сказал белорусский лидер.
Наталья Кочанова в свою очередь отметила, что Совет Республики в новом составе провел уже четыре заседания. "Принят 31 законопроект. Мы активно работаем сейчас, в межсессионный период. Включились в работу достаточно активно, работаем с людьми. Рассматриваем те законопроекты, которые предоставлены нам на экспертном совете. Работа ведется активно по всем направлениям", - сказала она.
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