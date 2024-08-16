Лукашенко на встрече с Кочановой обозначил три группы вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа принял с докладом председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Кочанову, сообщает БЕЛТА.

Президент обозначил три группы вопросов. Они касаются ситуации в столице, так как Наталья Кочанова также является уполномоченным главы государства по городу Минску. Вторая группа вопросов касается того, как в Совете Республики начала работу новая команда. Третья - международные контакты по линии Совета Республики.

"Наталья Ивановна, прежде всего - Минск. Вы, как уполномоченный человек по Минску, ситуацию мне доложите. Особенно по тем вопросам, по которым мы с вами определялись, и особенно по экономическим - предприятия. Мотовелозавод - как там ситуация? По продажам отдельных зданий, помещений... Понимаете, о чем идет речь. Ну и как начала работать новая команда верхней палаты парламента? Международные ваши контакты и другие вопросы, которые вы считаете нужным обсудить", - сказал белорусский лидер.