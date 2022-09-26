Лукашенко на встрече с Путиным высказался о мобилизации в России

"Есть разные люди: и здесь и там хватает их. Мы их видим. И слава богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий (у нас в 2020 году, в России сейчас), который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет. У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 млн мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тыс., ну, 50 тыс. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали", - отметил Александр Лукашенко.

