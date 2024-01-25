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Лукашенко на встрече с Сергеенко обсудил предстоящие выборы депутатов и кадровые вопросы
Глава государства Александр Лукашенко 25 января провел встречу с главой Администрации Президента Республики Беларусь Игорем Сергеенко, сообщает БЕЛТА.
Основными темами, которые обсуждались во время встречи, стали подготовка к предстоящим выборам депутатов и кадровые вопросы.
"Как у нас обстоят дела с выборным процессом? - поинтересовался Президент, уточнив, нужно ли какое-либо участие с его стороны. - Может быть, какие-то есть недостатки, просьбы и так далее?"
Глава государства также поинтересовался ситуацией с кадрами: "У нас несколько вакансий. Только что я переговорил с Ходжаевым (Александром Ходжаевым, который назначен министром здравоохранения. - Прим. БЕЛТА). Полагаю, что это будет неплохой министр". Александр Лукашенко сказал, что подписал соответствующий указ о назначении и поручил 26 января представить нового руководителя коллективу Минздрава. "Чтобы премьер-министр представил его и поставил задачи, которые должны быть обозначены перед министерством", - пояснил Президент.
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