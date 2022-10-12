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Лукашенко: Надеюсь, Беларусь и Испания останутся добрыми партнерами и сохранят взаимный интерес
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Королевства Испания с национальным праздником - Днем испанской нации. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Глава государства отметил, что дипломатические отношения между странами установлены 30 лет тому назад, однако для белорусов Испания издавна известна как государство с богатой историей и неповторимой культурой, сердечными и гостеприимными людьми.
"Надеюсь, что, несмотря ни на географическое расстояние, ни на сложную геополитическую ситуацию, Республика Беларусь и Королевство Испания останутся добрыми партнерами и сохранят взаимный интерес к поддержанию и развитию двустороннего сотрудничества на пользу обоих народов", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал всем жителям Испании крепкого здоровья, мира, стабильности и процветания.
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