Лукашенко: Надеюсь, Беларусь и Испания останутся добрыми партнерами и сохранят взаимный интерес

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Королевства Испания с национальным праздником - Днем испанской нации. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что дипломатические отношения между странами установлены 30 лет тому назад, однако для белорусов Испания издавна известна как государство с богатой историей и неповторимой культурой, сердечными и гостеприимными людьми.

"Надеюсь, что, несмотря ни на географическое расстояние, ни на сложную геополитическую ситуацию, Республика Беларусь и Королевство Испания останутся добрыми партнерами и сохранят взаимный интерес к поддержанию и развитию двустороннего сотрудничества на пользу обоих народов", - подчеркнул Президент.