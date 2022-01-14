Лукашенко: Надо быть патриотом, гордиться страной и публично отстаивать государственный курс

В современных условиях мало быть просто профессионалом или достигать творческих, спортивных результатов, надо еще быть патриотом, гордиться родной страной и публично отстаивать государственный курс. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени Президента на старый Новый год, сообщаетБелТА.

В этот праздничный вечер Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто любит родную страну, предан национальным интересам и понимает груз ответственности, который лег на плечи современного поколения.

"Прежде всего обращаюсь к журналистам. Вы, дорогие друзья, особенно сейчас, на острие событий пропускаете через себя факты и мнения, отрабатываете информационные выпады в сторону Беларуси, отбиваете их. В прошлом году я призвал вас работать пожестче, вы меня услышали, молодцы. Не подвели, крепко взяв информационную повестку в свои руки", - заявил белорусский лидер.

Обращаясь к присутствовавшим на приеме лидерам общественного мнения и аналитикам, глава государства подчеркнул: "Без преувеличения, в условиях информационной войны ваш интеллект - это мощнейшее оружие. В критический момент истории вы одним фронтом встали на защиту интересов государства, проявили себя как истинные патриоты".

Отдельно Президент поблагодарил всех, кто работает плечом к плечу с ним в сфере государственного управления. "В одном из регионов я сказал, что ни у одного президента нет таких людей, как вы. Не потому, что мы идеальные или у нас нет ошибок. Но если взять в целом, то мы далеко ушли вперед по качеству, если можно так сказать, государственной службы у нас в стране. Конечно, это относится ко всей вертикали власти. Да и в принципе ко всем неравнодушным, переживающим за судьбу страны белорусам", - констатировал глава государства.

"Может быть, я редко говорю, но уверен, что вы знаете, как высоко ценю вклад каждого в укрепление нашей страны", - добавил Президент.

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал призерам Олимпиады: "В прошлом году вам пришлось одновременно отстаивать и спортивную честь страны, и политическую позицию нации. И это новый, если хотите, тренд нашего времени".

Обращаясь к гостям праздника, Президент сказал: "Вы ведь заметили, мы больше не говорим, что спорт, образование, культура, здравоохранение вне политики? Сегодня стало очевидно: мало побеждать в спорте, мало восхищать людей своим творчеством и просто быть профессионалом. Надо быть патриотом, гордиться родной страной и транслировать это людям. И да, надо отстаивать национальные интересы и государственный курс публично, не сидеть, как в народе говорят, под веником".