Лукашенко: Надо достойно прожить предстоящий год и показать, что белорусский народ - хозяин на своей земле

Надо достойно прожить предстоящий год и показать, что белорусский народ - хозяин на своей земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая в Рождество Христово храм Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском, пишет БЕЛТА.



"Мы стоим на пороге смены поколений, когда все, что сделано, плохо или хорошо (может быть, не нам судить), нам не сегодня-завтра придется передать подрастающему поколению - нашим с вами детям, - сказал Президент. - Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам. И нам надо обратить особое внимание на молодежь, которая не видела сложных времен и в советский период, и после распада Советского Союза. Они не пережили то, что пережило среднее и старшее поколения. Им надо об этом рассказать, им надо показать, чтобы они ценили то, что нажито нашим трудом".



"Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию, достойно показали себя. Что мы - хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам", - подчеркнул белорусский лидер.