Лукашенко: Надо убедить всех наших людей жить по закону

Конституция - основа нашей жизни. Об этом заявил Президент Беларуси на совещании во Дворце Независимости.

Посвящена была встреча двум законопроектам - о Совете Министров и нормативных правовых актах. Основной закон Беларуси в прошлом году обновили, и теперь необходимо отшлифовать систему госуправления.

"Надо понимать, что Конституция - это основа нашей жизни. Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы понимали: это не просто взял и сказал жить по закону. Это не я придумал. Об этом всегда говорят. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди часто живут, ориентируясь на личность. Прежде всего на Президента, парламент, депутатов, Совет Министров и так далее. Вот приняли, и ладно", - заметил белорусский лидер.

Он констатировал, что ни в одной стране граждане не обладают обширными или всеобъемлющими знаниями Конституции и законов. "И не надо. Закон и законодательство сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что - нет", - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим он подчеркнул важность жить по закону, окунуть в это граждан страны. "Надо наших людей окунуть в глубину той законодательной матрицы, того объема законодательства, которые существуют в нашей стране. Правовые знания должны стать основой. Вот тогда будет стабильность в обществе. Потому что лидеры и правительство и депутаты приходят и уходят, меняются. Конституция создает более-менее стабильную страну, общество. И Конституцию надо знать хотя бы по основным положениям", - отметил глава государства.

В числе изменений, которые закреплены в законопроектах, отдельно выделяется Всебелорусское народное собрание. По нормам четко регулируется взаимодействие ВНС и Совета Министров. Главное предупреждение и требование Президента - вмонтировать собрание в государственную систему. Требование главы государства - органы власти должны взаимодействовать, а не мешать друг другу.

"Все, кто будет участвовать в работе ВНС, так или иначе избираются народом", - сказал Александр Лукашенко.

В их числе депутаты, сенаторы, члены правительства, которые хоть и назначаются Президентом, но и он ведь в свою очередь является народным избранником. "Ну и вообще, давайте так говорить: если не будет вот этих профессионалов - губернаторов, правительства, президента в работе ВНС - это превратится в говорильню. Они должны принимать участие, обсуждать законопроекты. Но все решения там будут приниматься голосованием. А голосовать будут не только депутаты. Там будут представители нашего гражданского общества. И профсоюзов, и ветеранов, женская, молодежная организации. А это что, не народ? Народ. У нас больше половины женщин. Они через свою организацию изберут и направят туда делегатов. И эти женщины - члены какого-то трудового коллектива", - сказал Александр Лукашенко.





Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в этой связи уточнила, что трудовым коллективам сохранено право выдвигать кандидатов в депутаты. Они в свою очередь войдут в состав ВНС в случае избрания.

Аналогичный подход и в отношении представителей партий. "Партии будут участвовать и выдвигать своих кандидатов в депутаты", - отметил Президент.

Александр Лукашенко заверил, что в составе ВНС будут и представители рабочего класса, работники АПК, равно как и работники из других сфер - весь срез общества.

"Гарантирую, что там будут и рабочие, и крестьяне, и учителя, и врачи, и чиновники, и государственные служащие, и военные. Это сто процентов", - сказал он.



Коснулся белорусский лидер и самой резонансной темы - ценообразования. Президент положительно оценил перевыполнение поручения по ценам. И вот такой инициативности и смелости Александр Лукашенко ожидает от Совета Министров чаще.

Александр Лукашенко о справедливости в ценообразовании

Глава государства в этой связи вновь поднял тему ценообразования, о чем говорил и накануне с журналистами. "Я подчеркнул, несколько, экспромтом. Чтобы меня правильно поняли. Правительство - это редко бывает, когда оно может, выполняя поручение Президента, забежать намного вперед. Я на примере регулирования цен приводил пример, когда цены просто были откручены на 30-40 % назад, а может и больше, по некоторым группам товаров", - сказал Президент.





Александр Лукашенко привел пример компании "Керамин", которая, по его словам, примерно на 30 % по отдельным наименованиям керамической плитки снизила цены: "Люди встали в очередь. Нарасхват берут эту плитку. И я так подумал, как экономист: ну от объема, от оборота они получат еще большую прибыль. Ну стоило собачиться перед народом и поднимать на заоблачную высоту цены? Так это же не только "Керамин", какая-то плитка. Есть и другие товары. Это говорит о том, что правительство пошло дальше. Оно более справедливо рубануло в этом плане, и некоторые вынуждены были цены открутить, как у нас в народе говорят, отступить назад".

"Я этого не предполагал. Но поддерживаю в этом плане правительство и специалистов, которые поступили таким образом. Это хорошая демонстрация народу и специалистам, экономистам, что у нас жирок был приличный в ценах. Здесь 30 %. Но я всегда настаивал - 25-30 %. Вот давайте на 25-30 % так это затянем свои пояса и дадим народу вздохнуть - совсем другая будет ситуация. Вот это будет справедливость", - сказал белорусский лидер.

Что касается изменений в тот же закон о Совете Министров, то в новом документе прописаны универсальные полномочия в конкретных сферах. Также Совмин получит статус государственного органа, исходя из требований обновленной Конституции. Об этом уже после совещания рассказал журналистам премьер-министр.





Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: По-прежнему сохраняются полномочия Президента на определение состава правительства. Мы, разрабатывая этот закон, исходили из того, что он должен представлять собой устойчивый системный элемент исполнительной власти страны. Закон должен носить универсальный характер. Не делаться под какого-то человека, а обеспечивать работоспособность вне зависимости от того, кто будет возглавлять правительство, кто будет заместителями премьер-министра и так далее.