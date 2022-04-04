Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести совещание с представителями IT-сферы. Об этом глава государства заявил, заслушивая доклад по проекту указа об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации, сообщает БелТА.

"В свое время без всякой моды создали Парк высоких технологий. Он свою роль сыграл и играет в настоящее время. Я хочу, чтобы вы сегодня эту тему затронули и проинформировали меня, что там происходит в этом парке, насколько там тенденция оттока кадров. Как меня информируют, такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников", - отметил Александр Лукашенко.