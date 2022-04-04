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Лукашенко намерен провести совещание с представителями IT-сферы
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести совещание с представителями IT-сферы. Об этом глава государства заявил, заслушивая доклад по проекту указа об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации, сообщает БелТА.
"В свое время без всякой моды создали Парк высоких технологий. Он свою роль сыграл и играет в настоящее время. Я хочу, чтобы вы сегодня эту тему затронули и проинформировали меня, что там происходит в этом парке, насколько там тенденция оттока кадров. Как меня информируют, такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников", - отметил Александр Лукашенко.
Президент рассказал о планах провести совещание с представителями IT-сферы, которые работают в ПВТ, и принять ряд решений. "Процесс отъезда некоторых айтишников все-таки наблюдается, и, возможно, он не малый. Нам надо посмотреть с точки зрения безопасности, насколько это опасно для Беларуси. С другой точки зрения, надо все-таки разобраться с IT-технологиями, IT-парками и с этими айтишниками, чтобы у нас были равные условия для всех. Время пришло для того, чтобы решать эти вопросы", - подчеркнул глава государства.
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