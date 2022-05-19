Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить тему импортозамещения с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с Президентом России Владимиром Путиным и обсудить тему импортозамещения. Об этом глава белорусского государства заявил на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным, сообщает БелТА.

Вопросом номер один для экономик двух стран в нынешних условиях Президент назвал импортозамещение. "Мы очень серьезно разговаривали с Президентом России совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать, мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств. Я вам должен сказать: по сравнению с этой махиной, которую мы имеем в Беларуси и России (речь об экономиках двух стран в целом. - Прим. БелТА), - совсем немного", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, правительствам Беларуси и России уже были даны поручения по данной тематике и президенты собираются на личной встрече обсудить, как эти поручения выполняются. "Мы договорились с Владимиром Владимировичем, что сядем и посмотрим. Программа есть. Как она реализовывается? Она для нас и для России является важнейшей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Одним из важных направлений импортозамещения в обоих государствах считают производство полупроводников и другой инновационной продукции. "Не сказать, что мы ничего не умеем в этом плане делать. Но нам надо достичь того уровня, который в этой части (с микросхемами, микрочипами) имеет мир", - обратил внимание Президент.

"Мы с Путиным договорились: сколько бы это ни стоило, мы должны их производить (полупроводники. - Прим. БелТА). Может быть, это будет чуть ниже уровнем, чем в США, Японии, Корее, но самолеты, ракеты будут летать, автомобили будут передвигаться. Мы имеем эти компетенции", - сказал белорусский лидер. По его словам, для Беларуси импортозамещение важно еще и с точки зрения развития промышленности, получения более высоких компетенций.

Кроме того, темой встречи двух лидеров станет и промышленная кооперация: "Нам надо четко определиться: если мы, к примеру, можем производить хорошие комбайны, то нам надо объединяться с "Ростсельмашем" и не конкурировать друг с другом, а конкурировать с зарубежными образцами. Не повторить опыт прошлого", - убежден белорусский лидер.

По мнению Президента, в основе эффективного сотрудничества с Россией лежат крепкие экономические, кооперационные связи: "Если мы эти компетенции имеем, значит, надо делать упор на них и таким образом экономики увязывать".

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия развивают сотрудничество как два независимых государства и в вопросе союзной интеграции нужно продвигаться поэтапно. "Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент, как будто это главное, - сказал он. - У нас есть Парламентское собрание. Так давайте задействуем это. У нас есть общее правительство. Давайте его раскрутим. У нас есть высший коллективный орган власти (Высший Государственный совет Союзного государства. - Прим. БелТА). Давайте их задействуем. Выдохнутся - будем думать, что создавать взамен".