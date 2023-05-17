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Лукашенко направил приветствие участникам и гостям военной выставки MILEX-2023

Лукашенко направил приветствие участникам и гостям военной выставки MILEX-2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям 11-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

"Минск вновь принимает представительный форум, который предоставляет уникальную возможность увидеть лучшие образцы продукции военного и двойного назначения не только специалистам, но и самому широкому кругу желающих. В этот раз интернациональный оружейный салон проходит в год 20-летия Государственного военно-промышленного комитета. Поэтому белорусская часть экспозиции станет своеобразной демонстрацией самого передового, что сделано отечественным оборонным сектором, в том числе с использованием высоких технологий и искусственного интеллекта, а также инновационной гражданской продукции, которая появилась благодаря диверсификации некоторых производств", - говорится в приветствии.

Президент выразил убеждение, что MILEX-2023 будет способствовать дальнейшему обмену опытом, продолжению открытого и доверительного партнерского диалога, развитию международного военно-технического сотрудничества, направленного на поддержание мира и стабильности во всех регионах планеты.

Участникам и гостям выставки Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья, результативной работы и долгосрочных взаимовыгодных контрактов.

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