Лукашенко направил приветствие участникам и гостям военной выставки MILEX-2023

"Минск вновь принимает представительный форум, который предоставляет уникальную возможность увидеть лучшие образцы продукции военного и двойного назначения не только специалистам, но и самому широкому кругу желающих. В этот раз интернациональный оружейный салон проходит в год 20-летия Государственного военно-промышленного комитета. Поэтому белорусская часть экспозиции станет своеобразной демонстрацией самого передового, что сделано отечественным оборонным сектором, в том числе с использованием высоких технологий и искусственного интеллекта, а также инновационной гражданской продукции, которая появилась благодаря диверсификации некоторых производств", - говорится в приветствии.