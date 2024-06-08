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Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XIV Республиканского фестиваля национальных культур
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XIV Республиканского фестиваля национальных культур, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Это красочное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни нашего государства, - говорится в приветствии. - Благодаря такому знаковому международному проекту мы имеем уникальную возможность наблюдать за созвездием талантов представителей разных национальностей и вероисповеданий, которые проживают в мире и согласии на белорусской земле". Фестиваль, по словам Президента, является еще одним свидетельством того, что Беларусь всегда открыта для людей доброй воли.
Символично, что мероприятие проходит в знаменательный год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, заметил Глава государства. В рядах белорусских партизан и подпольщиков, не жалея своих жизней, вели героическую борьбу с врагом представители более 70 наций и народностей.
"Удивительная атмосфера этого праздника содействует укреплению дружественных связей, служит символом единения и духовного богатства народов", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал участникам и гостям фестиваля душевного тепла, счастья и здоровья: "Пусть любовь к искусству, гордость за свою культуру помогают достигать новых вершин".
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