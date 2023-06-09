Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, говорится в сообщении на сайтеГлавы государства.



"За годы существования творческий форум значительно расширил художественные горизонты и стал знаковым культурным событием, - говорится в приветствии. - В эти праздничные дни молодечненская земля снова объединяет ярких, талантливых поэтов, композиторов и исполнителей. Тысячи зрителей будут свидетелями зарождения новых звездных имен и получат удовольствие от интересных проектов".



Сегодняшнее музыкально-поэтическое мероприятие, посвященное Году мира и созидания, продолжит лучшие традиции национального искусства, основанные на высоких идеалах добра, гуманизма и взаимопонимания, убежден Глава государства.



Александр Лукашенко пожелал гостям, участникам и организаторам фестиваля счастья, крепкого здоровья и творческого вдохновения.