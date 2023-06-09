3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, говорится в сообщении на сайтеГлавы государства.
"За годы существования творческий форум значительно расширил художественные горизонты и стал знаковым культурным событием, - говорится в приветствии. - В эти праздничные дни молодечненская земля снова объединяет ярких, талантливых поэтов, композиторов и исполнителей. Тысячи зрителей будут свидетелями зарождения новых звездных имен и получат удовольствие от интересных проектов".
Сегодняшнее музыкально-поэтическое мероприятие, посвященное Году мира и созидания, продолжит лучшие традиции национального искусства, основанные на высоких идеалах добра, гуманизма и взаимопонимания, убежден Глава государства.
Александр Лукашенко пожелал гостям, участникам и организаторам фестиваля счастья, крепкого здоровья и творческого вдохновения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов