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Лукашенко направил приветствие участникам XV Национального телевизионного конкурса "Телевершина"

Лукашенко направил приветствие участникам XV Национального телевизионного конкурса "Телевершина"

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XV Национального телевизионного конкурса "Телевершина", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Это поистине уникальное для отечественной медиасреды событие объединяет людей, чьи талант и мастерство создают современный облик телеиндустрии суверенной Беларуси, на экране и в жизни служат источником истины и нравственным ориентиром для белорусского зрителя", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко отметил, что каждый раз конкурс радует оригинальной программой и свежими творческими идеями, открывает новые имена и интересные проекты, задает стандарты в телеэфире и формирует вкусы зрительской аудитории.

"Уверен, что конкурсные награды найдут своих достойных обладателей, а церемония чествования победителей и лауреатов станет настоящим праздником и очередной яркой страницей в летописи белорусского телевидения", - подчеркнул Глава государства.

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