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Лукашенко направил приветствие участникам XV Национального телевизионного конкурса "Телевершина"
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XV Национального телевизионного конкурса "Телевершина", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Это поистине уникальное для отечественной медиасреды событие объединяет людей, чьи талант и мастерство создают современный облик телеиндустрии суверенной Беларуси, на экране и в жизни служат источником истины и нравственным ориентиром для белорусского зрителя", - говорится в приветствии.
Александр Лукашенко отметил, что каждый раз конкурс радует оригинальной программой и свежими творческими идеями, открывает новые имена и интересные проекты, задает стандарты в телеэфире и формирует вкусы зрительской аудитории.
"Уверен, что конкурсные награды найдут своих достойных обладателей, а церемония чествования победителей и лауреатов станет настоящим праздником и очередной яркой страницей в летописи белорусского телевидения", - подчеркнул Глава государства.
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