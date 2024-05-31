Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XV Национального телевизионного конкурса "Телевершина", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Это поистине уникальное для отечественной медиасреды событие объединяет людей, чьи талант и мастерство создают современный облик телеиндустрии суверенной Беларуси, на экране и в жизни служат источником истины и нравственным ориентиром для белорусского зрителя", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко отметил, что каждый раз конкурс радует оригинальной программой и свежими творческими идеями, открывает новые имена и интересные проекты, задает стандарты в телеэфире и формирует вкусы зрительской аудитории.