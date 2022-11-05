Лукашенко направил Путину соболезнование в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Президенту России Владимиру Путину соболезнование в связи с трагической гибелью людей в результате крупного пожара в кафе "Полигон" города Костромы. Об сообщает БелТА со ссылкой в пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси с большой печалью восприняли эту новость.