ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко направил Путину соболезнование в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме

Лукашенко направил Путину соболезнование в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Президенту России Владимиру Путину соболезнование в связи с трагической гибелью людей в результате крупного пожара в кафе "Полигон" города Костромы. Об сообщает БелТА со ссылкой в пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси с большой печалью восприняли эту новость.

"От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в соболезновании.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все