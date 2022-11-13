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Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с гибелью людей в Стамбуле
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при взрыве в Стамбуле, сообщает БелТА.
Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью и скорбью воспринято известие о жутком взрыве в Стамбуле, который привел к человеческим жертвам.
"От имени белорусского народа и от себя лично примите глубокие соболезнования в связи с этой трагедией. Республика Беларусь решительно осуждает этот циничный и бесчеловечный поступок, которому нет и не может быть оправдания", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко также передал слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого трагического происшествия.
Фото: БелТА
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