Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с гибелью людей в Стамбуле

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при взрыве в Стамбуле, сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью и скорбью воспринято известие о жутком взрыве в Стамбуле, который привел к человеческим жертвам.



"От имени белорусского народа и от себя лично примите глубокие соболезнования в связи с этой трагедией. Республика Беларусь решительно осуждает этот циничный и бесчеловечный поступок, которому нет и не может быть оправдания", - говорится в соболезновании.



Александр Лукашенко также передал слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого трагического происшествия.