ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко направил соболезнование королю Марокко в связи с многочисленными жертвами землетрясения

Лукашенко направил соболезнование королю Марокко в связи с многочисленными жертвами землетрясения

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Королю Марокко Мохаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями в результате землетрясения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью в сердце восприняли печальное известие про ужасное землетрясение в Вашей стране, которое привело к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям", - говорится в соболезновании.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки Королю Марокко, семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все