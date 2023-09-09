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Лукашенко направил соболезнование королю Марокко в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Королю Марокко Мохаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями в результате землетрясения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью в сердце восприняли печальное известие про ужасное землетрясение в Вашей стране, которое привело к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям", - говорится в соболезновании.
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки Королю Марокко, семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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