Лукашенко направил соболезнование королю Марокко в связи с многочисленными жертвами землетрясения

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Королю Марокко Мохаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями в результате землетрясения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью в сердце восприняли печальное известие про ужасное землетрясение в Вашей стране, которое привело к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям", - говорится в соболезновании.