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Лукашенко направил соболезнование народу Японии в связи с жертвами в результате землетрясения

Лукашенко направил соболезнование народу Японии в связи с жертвами в результате землетрясения

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения, сообщили впресс-службебелорусского лидера.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью восприняли сообщения о сильном землетрясении в префектуре Исикава, результатом которого стали многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения во многих районах Японии", - говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и себя лично глава государства выразил соболезнования и высказал слова поддержки семьям погибших во время стихийного бедствия и ликвидации его последствий, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Фото:kyodonews

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