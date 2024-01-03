Лукашенко направил соболезнование народу Японии в связи с жертвами в результате землетрясения

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения, сообщили впресс-службебелорусского лидера.



"В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью восприняли сообщения о сильном землетрясении в префектуре Исикава, результатом которого стали многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения во многих районах Японии", - говорится в соболезновании.



