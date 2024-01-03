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Лукашенко направил соболезнование народу Японии в связи с жертвами в результате землетрясения
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование народу Японии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения, сообщили впресс-службебелорусского лидера.
"В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью восприняли сообщения о сильном землетрясении в префектуре Исикава, результатом которого стали многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения во многих районах Японии", - говорится в соболезновании.
От имени белорусского народа и себя лично глава государства выразил соболезнования и высказал слова поддержки семьям погибших во время стихийного бедствия и ликвидации его последствий, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Фото:kyodonews
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