Лукашенко направил соболезнование президенту Пакистана в связи с взрывами, унесшими жизни множества людей

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с взрывами, которые унесли жизни и покалечили множество мирных граждан, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Акты терроризма в день рождения пророка Мухаммеда - преступления против всего ислама и религиозного мира в целом. Уверен, что виновные понесут соответствующее наказание", - говорится в соболезновании.