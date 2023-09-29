ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко направил соболезнование президенту Пакистана в связи с взрывами, унесшими жизни множества людей

Лукашенко направил соболезнование президенту Пакистана в связи с взрывами, унесшими жизни множества людей

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с взрывами, которые унесли жизни и покалечили множество мирных граждан, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Акты терроризма в день рождения пророка Мухаммеда - преступления против всего ислама и религиозного мира в целом. Уверен, что виновные понесут соответствующее наказание", - говорится в соболезновании.

В это тяжелое для Пакистана время Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также адресовал слова поддержки Арифу Алви и пакистанскому народу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все