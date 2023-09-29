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Лукашенко направил соболезнование президенту Пакистана в связи с взрывами, унесшими жизни множества людей
Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с взрывами, которые унесли жизни и покалечили множество мирных граждан, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Акты терроризма в день рождения пророка Мухаммеда - преступления против всего ислама и религиозного мира в целом. Уверен, что виновные понесут соответствующее наказание", - говорится в соболезновании.
В это тяжелое для Пакистана время Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также адресовал слова поддержки Арифу Алви и пакистанскому народу.
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